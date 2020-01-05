ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine, İran'dan şok cevap... İran Meclis Başkanı Laricani, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Irak topraklarında öldürmesinin hiçbir uluslararası kurala uymadığını söyledi. Öte yandan milletvekilleri, Laricani'nin konuşması öncesinde meclis kürsüsü önünde toplanarak "Kahrolsun Amerika" sloganları attı. İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi de, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdidine yanıt vererek, "ABD, İran ile askeri çatışma cesaretinden yoksun" dedi. Ayrıca İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı da 'Trump takım elbiseli bir teröristtir" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın ABD'lilere veya ABD unsurlarına saldırması durumunda İran'a ait 52 hedefi vurmak üzere tespit ettiklerini açıklamasının ardından gerilim tırmanmaya ve İran'dan tepkiler gelmeye devam ediyor.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdidine yanıt vererek, "ABD, İran ile askeri çatışma cesaretinden yoksun" dedi.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi yaptığı açıklamada, "Gelecekte olası bir çatışma durumunda ABD'nin bunu gerçekleştirecek cesarete sahip olmadığını düşünüyorum" dedi. Musevi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdidini hatırlatarak, "ABD, İran'a karşı harekete geçmeye cesaret edemez" ifadelerini kullandı.

"Takım elbiseli terörist"

Reuters'ın aktardığına göre, İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cahromi ise yaptığı açıklamada, Trump için DEAŞ, Hitler ve Cengiz Han benzetmesi yaparak, 'Hepsi kültürlerden nefret ediyor' ifadelerini kullandı.

Cahromi, 'Trump takım elbiseli bir teröristtir. Çok yakında tarihi öğrenecek, hiç kimse büyük İran Milleti ve kültürünü yenemez. Trump takım elbiseli bir teröristtir.' dedi.

Meclis'te kahrolsun Amerika sloganları"

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Meclisinde milletvekillerine hitap eden Laricani, "Bir ülkenin uluslararası havalimanında ABD güçleri, helikopter ve uçakla İran ve Irak'ın üst düzey yöneticilerini öldürdü. Bu olay, hiçbir uluslararası kurala uymamaktadır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Süleymani'yi hedef almasının savaş terörü olduğuna işaret eden Laricani, Süleymani'nin öldürülmesinin bölge ve dünya koşullarını değiştirdiğini vurguladı.

Amerikalı yetkililerin, Süleymani'nin Suriye, Lübnan ve Irak'ta ABD güçlerine yönelik saldırılarda bulunacağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Laricani, "Bu iddia yalandan başka bir şey değil. ABD halkı ve meclisi, bunun, bir terör cinayetinin üzerini örtme çabasından başka bir şey olmadığını bilmelidir." ifadelerini kullandı.



