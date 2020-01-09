Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin meşru müdafaa olduğunu ve gerilimin tırmanmasını engellemek için İran'la ön koşulsuz "ciddi müzakerelere" başlamaya hazır olduklarını belirtmişti.

İran'dan ilk yanıt

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan BM temsilcisi, "Tahran hala Washington'ın yaptırımları altındayken Trump'ın teklifi inanılmaz" ifadelerini kullandı.

İsveç hükümeti üzerinden de mesaj yolladılar

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İsviçre hükümeti aracılığıyla Washington yönetiminden bir mesaj aldıklarını söyledi.

ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin bugün ikinci kez bakanlığa çağrıldığını aktaran Musevi, "ABD'nin mesajına gerekli cevap kendisine iletildi." dedi. Musevi, mesajların içeriğine ilişkin ise bilgi vermedi.

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