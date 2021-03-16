İranlı rapçinin başı dertte

Asıl adı Sasan Yaftheh olan ve Sasy sahne adıyla tanınan rapçi, yeni şarkısının klibinde ABD'li yetişkin filmi yıldızı Alexis Texas'a yer verdi. 32 yaşındaki rap'çinin "Tahran Tokyo" adlı parçasına çektiği klipten yayımlanan 30 saniyelik öngösterim videosu YouTube'da 275 bin izlenme aldı.

Klipte, 35 yaşındaki ABD'li yetişkin filmi yıldızının giydiği pardesüyü çıkardığı ve elbisesiyle rapçinin yanında dans ettiği görünüyor. İran Görsel-İşitsel Medya Denetleme Kurulu, çıplaklık içermese bile "müstehcen" içeriği nedeniyle çocukları korumaya ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle klibi yasakladı.

'ÇOCUK FELCİNDEN DAHA TEHLİKELİ'

Ayrıca yetkililer klibin ilk başta yayımlandığı yerel multimedya paylaşım uygulaması Rubika hakkında da soruşturma başlattı. İranlı gazeteci Emily Amraee, 1 Mart'taki Twitter paylaşımında Sasy'nin klibine sert eleştiri getirerek "Çocuk felcinden daha tehlikeli" dedi.

Gazeteci, klibi izleyen çocukların porno yıldızının adını internette aratarak müstehcen içeriklere ulaşabileceğini, çoğu gencin artık internet filtreleme ve denetleme sistemlerini aşmayı öğrendiğini belirtti. Öte yandan, rap'çinin takipçileri parçaya ve klibe büyük ilgi gösterdi. Sasy'nin Instagram sayfasındaki bilgilere göre klibin tamamının çarşamba günü yayımlanması bekleniyordu fakat şimdilik sadece parça Radio Javan aracılığıyla dinleyicilerle buluştu.

2009 YILINDA TERK İRAN'I ETTİ

Şu anda ABD'nin California eyaletinde yaşayan rapçinin “Gentleman” parçasına çektiği klip YouTube'da 18 milyon görüntülenme almıştı. İranlı şarkıcı, 2009 yılında İran'ı terk etmişti.



