Eşi Berkay Saner'den şiddet gördüğünü iddia eden İrem Ay'ın yardım çığlığı Türkiye'yi ağlatmıştı. İnternette "içerik üreticisi" olarak tanınan İrem Ay, 4 yılını birlikte paylaştığı eşi Saner'in kendisi darp ettiğini öne sürerek ardı arkası kesilmeyen kan donduran fotoğraflar paylaştı.

Genç kadının paylaştığı fotoğraflarda iddiaya göre eşinin gülerek başında bekleyip selfie çektiği Ay'ın ise feci şekilde darp edildiği bu nedenle vücudunda çok sayıda morluklar olduğu görüldü.

Genç kadın şu ifadeleri kullandı:

"Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine...

ÖLMEYİ ARZULATAN BİR ŞEYDİ

Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi..."

Genç kadının kardeşi ise yaşanan olayın ardından kendi profilinden açıklamalarda bulundu. Kardeşi Dilan Ay "Kardeşimi güçsüz ve yalnız sanarak hastalık/sapkınlık dolu fikirlerinizle uyguladığınız her davranışın cezasını yargıda çekeceksiniz. Biz utanmıyoruz yaşadıklarımızdan.

Siz yaşattıklarınızdan utanın. Susmayacağız!" ifadelerine yer verdi. Devamında ise "Bana günlerdir kardeşimin neden hesabını kapattığını soruyordunuz.

Cevabını şimdi vereyim; kendine gelmeye çalışıyordu. Artık eski eşi olan Berkay Saner tarafından uğradığı tüm fiziksel ve psikolojik şiddetin hesabını soracağız" diye konuştu.

ANNESİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Dilan Ay, paylaşımlarının devamında ise Kayseri'de 13 yıl önce ortadan kaybolan annesinin cinayete kurban gittiğini ifade etti. Ay paylaşımında "Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım.

Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. İnceldiği yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin" dedi.

Genç kadın Instagram'dan yeni bir paylaşım yaptı.

İrem Ay, eşinden gördüğü işkence görüntülerini paylaşıp yardım istemişti! Yaşadığı travmayı atlamaya çalışan genç kadından şok bir iddia geldi.

Eşi ve ailesinden şikayetçi olduğunu belirten Ay, eşinin ABD'de farklı farklı suçlara karıştığını ileri sürdü.

Kaynak: Sabah



































