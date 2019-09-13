İrem Derici: Bana hiçbir şey olmaz!

İrem Derici, muhabirlerin "Yalnız yürüyüş yapmak sıkıcı değil mi?” sorusuna, "Bana çok iyi geliyor. Kulaklığımı takıyorum ve müzik dinliyorum, bu bana yeter" cevabını verdi.

'KONSERLER VE YAŞADIĞIM OLAYLAR BENİ ÇOK YORDU'

Çok yorgun olduğunu söyleyen şarkıcı, "Konser sezonu ve yaşadığım olaylar beni çok yordu. Ama bana hiçbir şey olmaz" diyerek yürüyüşe devam etti.

Sosyal medyada takipçilerinin "Zayıflama" yönünde yaptığı paylaşımlarının hatırlatılması üzerine İrem Derici, "Ben zayıflamak için değil, sağlık için, üçüncü şarkıda sesim kesilmesin diye spor yapıyorum" ifadelerini kullandı.





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