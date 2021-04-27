Magazin İrem Derici: Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum

İrem Derici: Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum

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İrem Derici: Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Bigo Live’da takipçilerin sorularına samimi cevaplar verdi.

27 Nisan 2021, Salı 17:09 Son Güncelleme:
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İşte ünlü şarkıcının itirafları: 

  • “Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum. Kendimi ona çok yakın hissediyorum. Onun karizması başka bir şey…”
  •  “Tek bir özür hakkım olsa, annemden dilerdim. Beni yetiştirmek çok zor iş. Yaptığım her yanlış için ondan özür dilerdim. “
  • “Hayvanlarla ilişkim çok iyi. Benim de 3 yaşında bir köpeğim var… Benim oğlum hem yaramaz, hem şımarık…”
  •  “Türkiye’de en sevdiğim şehir İstanbul… Kaos insanıyım ben. İstanbul’da kaosun başkenti. O yüzden İstanbul’dan ölürüm de vazgeçemem… İzmir ve Bursa’da vazgeçemediklerim içinde… Yurt dışında ise, Barcelona, Venedik ve Paris…”
  •  “En sevdiğim yerli film “Eşkiya”… Dizi ise klasiklerden “İkinci Bahar”…
  • “Pandemi de, insanlar, ekmek, lahmacun yaptı. Ben makyaj yaptım. Makyaj yapmayı öğrendim… Onun üzerine merak sardım… Çok müzik dinledim. Dansa gidip, diyet yaptım”…
  • “Sinema ve dizi teklifleri alıyorum ama çok dallanıp budaklanmayı sevmiyorum. Ama itiraf etmeliyim ki, iyi bir oyuncu değilim. Botokssuz bir suratım olması lazım. Botokstan vazgeçemem. Ancak Brad Pitt’ten teklif gelirse vazgeçerim. Ama yarın ne gösterir bilmiyorum.”
  •  “Pandemi bitince ilk yapmak istediğim şey konser vermek ve ilk yapacağım şey konserde gitarımı kırmak olacak…”
  •  “Mutfakla aram iyidir… Tarifine baktığım her şeyi iyi yaparım. Sushi bile yapıyorum. Kursuna gittim ve çokta kolay…”
  •  “Bir şarkı olsam Serdar Ortaç’tan “Gıybet” olurdum.”
  •  “Başka bir meslek seçsem tıp okurdum… Doktor olmayı çok isterdim. Hele ki şu dönemde gösterdikleri çabayı görünce. Evladım olursa doktor olmasını çok isterim… Dünyayı değiştiren bir meslek…”


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