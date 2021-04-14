Magazin İrem Derici dövmeye merak sardı

İrem Derici dövmeye merak sardı

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İrem Derici dövmeye merak sardı

Şarkıcı İrem Dereci, şu sıralar vücuduna yaptırdığı dövmelerle gündemde. Derici vücudunda 34 tane dövmesi olduğunu açıkladı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 17:05 Son Güncelleme:
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Sosyal medya sayfasını aktif bir şekilde kullanan şarkıcı İrem Derici, özel hayatını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Şu sıralar sıklıklka dövme yaptıran şarkıcı dikkatleri üzerine çekiyor. İrem Derici, sosyal medya sayfasından kendisini cesaretli bulan takipçisine yanıt verdi. Derici, şu ifadeleri kullandı, “34 dövmem var artık, cesaret mi kalmış artık. Boş bulduğum yere yapıştırıyorum”

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