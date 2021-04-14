İrem Derici dövmeye merak sardı

Sosyal medya sayfasını aktif bir şekilde kullanan şarkıcı İrem Derici, özel hayatını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Şu sıralar sıklıklka dövme yaptıran şarkıcı dikkatleri üzerine çekiyor. İrem Derici, sosyal medya sayfasından kendisini cesaretli bulan takipçisine yanıt verdi. Derici, şu ifadeleri kullandı, “34 dövmem var artık, cesaret mi kalmış artık. Boş bulduğum yere yapıştırıyorum”