İrem Derici: Dün akşamdan beri sinirimden gözyaşı döküyorum

Kocaeli'nin kayak merkezi Kartepe’de düzenlenen festivalde sahne alan İrem Derici’nin, sahnede kullandığı ifadeler tepki çekti. Görüntüler sonrası açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, organizasyonlarında Derici’ye yer vermeme kararı aldığını duyurdu. Ünlü şarkıcı ise "Bahsi geçen Melek, o melekler değil" açıklamasını yaptı ve özür diledi.

"Melek geldi aklıma"

Uçak kalkmadı veya o uçağı kaçırdı gibi bir durum değil. Akşam eğlenilmiş sabah da kalkamamış.Biz de hasta hasta son dakika Ezgi diye bir arkadaşımız var onu getirdik. Ben konserin başından sonuna kadar o sinir harbiyleydim. Sürekli kafamda kız dönüyor. Çünkü bu bir yarı yolda bırakma. O sinirle şarkıda da 'melekler nur saçmış aşkım yüzüne' diyor ya, orada Melek geldi aklıma.

"Bazı huylarımı değiştiremedim"

8 yıldır maalesef ki bazı huylarımı değiştiremedim. Bu argo, küfür... emin olun ki herkesten çok ben istiyorum bunlardan kurtulabilmeyi. 1 aya sonra 33 yaşına geliyorum ve hala çocuk gibi ağzımdan çıkabiliyor bazı şeyler. Ne gerek var?

"Dinsel boyuta kaydırılması beni mahvetti"

Bugüne kadar kendimi çıkıp da bazı konularda aklamaya da çalışmadım. Hiç cevap bile vermedim çoğu zaman. Burada çok hassas bir durum var. bir şahıs olan Melek'ten bahsederken, işin dinsel boyuta kaydırılması beni mahvetti. Ben kafayı yemiş olabilirim ama arkadaşlar Müslüman bir ülkede böyle bir şey diyecek kadar bence hiç kimse kafayı yemedi. Benim ne alıp veremediğim olabilir?

"Dün akşamdan beri hem sinirden, hem üzüntüden gözyaşı döküyorum"

Konuyu bu kadar hassas bir yere alıp da bu şekilde linç etmeye çalışmaları... dün akşamdan beri hem sinirden, hem üzüntüden gözyaşı döküyorum. Bir sürü insana da öyle bir gösteriyorlar ki mevzuyu olmaz böyle bir şey yani...





Özür diledi

"Bu kadar hassas bir konuda, dinle alakalı yerler itildiği için mevzu; bunu bu şekilde anlayıp kırılan, değerlerinin incindiğini hisseden kim varsa en büyük özrü diliyorum. ama emin olun bu konunun hiçbir şekilde İslam ile alakası yok, olamaz da... Ben öyle bir insan değilim.

Bir özrüm varsa eğer, bunu bu şekilde algılayıp da üzülen kişilerden özür dilerim.Yoksa benim sadece bir şahısla alakalı kurduğum bir cümle çok kötü bir yere çekildi. Hiç hoş değil bu."