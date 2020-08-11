Magazin İrem Derici: Flört sadece karşı cinsle yaşanacak bir şey değil

İrem Derici: Flört sadece karşı cinsle yaşanacak bir şey değil

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İrem Derici: Flört sadece karşı cinsle yaşanacak bir şey değil

İrem Derici, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programın konuğu oldu.

11 Ağustos 2020, Salı 08:48 Son Güncelleme:
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Muhabirin, İrem Derici’ye aşk hayatı üzerinden yönelttiği ‘Flörtöz biri misiniz?’ şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

“Mutfak eşyası olsaydım fritöz olurdum sırf telaffuzu kulağa flörtöz kelimesini çağırıştırıyor diye… Ben flörtten besleniyorum, hoşuma gidiyor heyecan… Flörtöz insanlar tatlıdır.”

'Yoldan geçen güzel bir kadına da iltifat ederim'

Yaşadığı aşklarda çevrenin kendisine ne diyeceğine pek de aldırmadığını söyleyen Derici, “İnsanlara iltifat etmeyi severim, yoldan geçen güzel bir kadına da iltifat etmeyi severim o yüzden flört sadece karşı cinsle yaşanacak bir şey değil” şeklinde konuştu.


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