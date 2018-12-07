İrem Derici, göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı
Son zamanlarda her paylaşımı olay olan İrem Derici, derin dekolteli fotoğraflarıyla dün de adından söz ettirdi
Sosyal medyadan yaptığı ilginç paylaşımlarla gündem olan İrem Derici, bu defa derin göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.
'OLMAYANI ÖZLEMEK'
Geçen günlerde konuk olduğu YouTube videosunda göğüslerine estetik yaptırdığını söyleyen İrem Derici'nin 'Olmayanı özlemek' notuyla paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafı on binlerce beğeni aldı.
FOTOĞRAFI YORUMLARA KAPATTI
İrem Derici, göğüs dekolteli pozlarını yayınlarken, paylaşımını da yorumlara kapattı.
GÖĞÜS ESTETİĞİNE 24 BİN TL
Yaptırdığı burun estetikleriyle bir döneme damga vuran İrem Derici, konuk olduğu YouTube kanalında burun estetiklerine 30 bin TL, göğüs estetiğine ise 4 bin euro yani yaklaşık 24 bin TL ödediğini söylemişti.