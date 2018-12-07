İrem Derici, göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan yaptığı ilginç paylaşımlarla gündem olan İrem Derici, bu defa derin göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.

'OLMAYANI ÖZLEMEK'

Geçen günlerde konuk olduğu YouTube videosunda göğüslerine estetik yaptırdığını söyleyen İrem Derici'nin 'Olmayanı özlemek' notuyla paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafı on binlerce beğeni aldı.

FOTOĞRAFI YORUMLARA KAPATTI

İrem Derici, göğüs dekolteli pozlarını yayınlarken, paylaşımını da yorumlara kapattı.

GÖĞÜS ESTETİĞİNE 24 BİN TL

Yaptırdığı burun estetikleriyle bir döneme damga vuran İrem Derici, konuk olduğu YouTube kanalında burun estetiklerine 30 bin TL, göğüs estetiğine ise 4 bin euro yani yaklaşık 24 bin TL ödediğini söylemişti.