Müzik sitesi Pop Bizde, Ivana Sert’in Gürses şarkısı “Hangimiz Sevmedik” söylemesini sitede paylaştı.

'İrem’in rövanşı'

İrem Derici de bunun üzerine, daha önce moda köşesinde kendisine 3 puan veren İvana Sert’le ilgili, Pop Bizde’nin “Ivana Sert’in bu performansına kaç puan veriyorsun” sorusuna -3 yanıtı verdi. Bu yanıt için sosyal medyada “İrem’in rövanşı” yorumları yapıldı.

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