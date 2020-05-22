İrem Derici: Kimse beni örnek almasın

Karantina günlerinde yaptığı olay açıklamaları ile evde otururken bile gündeme gelmeyi başaran İrem Derici yaklaşık 2 ay aradan sonra gün ışığı gördü! Geçen çarşamba Nişantaşı’ndaydı. 60 gündür dışarı çıkmadığını belirten, maske takmayı ihmal etmeyen popçu, “Gençlere ‘DM’den yürüyün’ diye taktik vermem haftalarca konuşuldu. Eee bana sabah akşam yürüyorlar. Ben trol olarak yaşayan bir kadınım. Kimse ne yaptığımı yapsın, ne de söylediğimi uygulasın. Lütfen insanlar bana gereksiz misyonlar yüklemesin ve baskı altına sokmasın. Yok neymiş, çocukları beni örnek alıyormuş. Sakın almasınlar” dedi.

‘Yorum yapmak bana düşmez’

İrem Derici, “Hande Ataizi, ‘Kenan İmirzalıoğlu’nun oyunculuğunu beğenmediğini söyledi, Kıvanç Tatlıtuğ’u övdü’ sizin yorumunuz var mı?” sorusuna “Çevirelim bakalım; sokaktan birini Kenan gibi rol yapabiliyor mu? Benim tercihimi sorarsanız; kaslı, kollu, kıllı, esmer beğenirim. Şaka bir yana; ikisi de işlerini mükemmmel yapıyor. Bayılıyorum onlara. Aslında onların hakkında yorum yapmak ne bana düşer, ne de Hande Ataizi’ne” dedi.

Yüzüme bakmadılar

İrem Derici kuaför çıkışı şöyle konuştu: İyi ki maske takmışım, yoksa iki adımda bir 10 kişi yanıma gelir fotoğraf çektirmek isterdi. Boyum da kısa ya şimdi kimse yüzüme bakmıyor. İrem Derici kuaför çıkışı şöyle konuştu: İyi ki maske takmışım, yoksa iki adımda bir 10 kişi yanıma gelir fotoğraf çektirmek isterdi. Boyum da kısa ya şimdi kimse yüzüme bakmıyor.