Magazin İrem Derici: Sürekli DM'den yürüyorum

İrem Derici: Sürekli DM'den yürüyorum

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İrem Derici: Sürekli DM'den yürüyorum

Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan İrem Derici karantina günlerini Kanal D’deki 2. Sayfa’ya özel bir video ile anlattı.

21 Mart 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgını nedeniyle bakanlığın "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" çağrısına uyan ve 8 gündür dışarı çıkmayan İrem Derici'nin evdeki 6 hali.

  • Her sabah 30 dakika temizlik, 45 dakika da jimnastik yapıyor.
  • Oturma odasını sahne haline getirmiş. Elinde mikrofon şarkı söylüyor.
  • 3 kitap, 10 film bitirdi.
  • 3 şarkı sözü yazdı.
  • Kilo almamaya özen gösteriyor. Kalori hesabıyla diyet yemekler yapıyor.
  • Sosyal medyayla her zamankinden çok ilgili. “Sürekli DM’den yürüyorum” diyor.

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