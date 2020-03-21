İrem Derici: Sürekli DM'den yürüyorum
Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan İrem Derici karantina günlerini Kanal D’deki 2. Sayfa’ya özel bir video ile anlattı.
21 Mart 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgını nedeniyle bakanlığın "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" çağrısına uyan ve 8 gündür dışarı çıkmayan İrem Derici'nin evdeki 6 hali.
- Her sabah 30 dakika temizlik, 45 dakika da jimnastik yapıyor.
- Oturma odasını sahne haline getirmiş. Elinde mikrofon şarkı söylüyor.
- 3 kitap, 10 film bitirdi.
- 3 şarkı sözü yazdı.
- Kilo almamaya özen gösteriyor. Kalori hesabıyla diyet yemekler yapıyor.
- Sosyal medyayla her zamankinden çok ilgili. “Sürekli DM’den yürüyorum” diyor.