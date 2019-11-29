Sevmediğim tiplere yorum yazmak için fake hesap açtım. Aşk acısı diye düşündüklerim gaz sancısı çıktı. İki yıl önceki bir konserim dolmayınca kapıları açtırıp seyirci toplamıştım. Gazetecilerin ilgisini çekmek için bir ara Instagram’da konum belirtiyordum. TMS adlı ‘geçmiş anıları sildirme’ programı var. Bunun tedavisini gördüm. İyi geldi.

'Meryem Ana değilim ki, gökten karnıma yavru girsin'

Geçen günlerde; 32 yaşındaki şarkıcı, “Anne olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Tabii ki, hem de çok istiyorum. Ama hayatımda kimse yok. Meryem Ana değilim ki, gökten karnıma yavru girsin. Eğer evlenirsem ve çocuğum olmazsa, sperm bankasına başvurmam. Evlat edinirim. Hatta bu konuyu araştırmaya başladım bile. 40 yaşıma kadar sevdiğim adam ile nikahlanıp anne olamazsam evlat edineceğim”.





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