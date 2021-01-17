Selena Gomez’in yeni yayınlanan klibi “De Luna Vez”in giriş sahnelerinde kullanılan dekorlar ve efektler, İrem Derici’nin “Senin Hastan” adlı şarkısına çekilen video klibe benzetildi. Murat Joker yönetmenliğinde geçtiğimiz kasım ayında çekilen klibin içinde yer alan dekorların ve Derici’nin dans figürlerinin Gomez tarafından kullanıldığını iddia eden fan’lar, sosyal medyada bununla ilgili paylaşımlar yaparak tepkilerini gösterdi.

İrem Derici'nin klibinden bir kare...

Selena Gomez'in klibinden bir kare...







