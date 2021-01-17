Magazin İrem Derici'nin hayranları Selena Gomez'i taklitçilikle suçladı

İrem Derici'nin hayranları Selena Gomez'i taklitçilikle suçladı

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İrem Derici'nin hayranları Selena Gomez'i taklitçilikle suçladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez’i, İrem Derici’nin hayranları taklitle suçladı.

17 Ocak 2021, Pazar 09:42 Son Güncelleme:
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Selena Gomez’in yeni yayınlanan klibi “De Luna Vez”in giriş sahnelerinde kullanılan dekorlar ve efektler, İrem Derici’nin “Senin Hastan” adlı şarkısına çekilen video klibe benzetildi. Murat Joker yönetmenliğinde geçtiğimiz kasım ayında çekilen klibin içinde yer alan dekorların ve Derici’nin dans figürlerinin Gomez tarafından kullanıldığını iddia eden fan’lar, sosyal medyada bununla ilgili paylaşımlar yaparak tepkilerini gösterdi.

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İrem Derici'nin klibinden bir kare...

Selena Gomez'in klibinden bir kare...


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