İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki İrem Derici'nin ses sanatçısı olduğu, şüpheli Erol Koçulu'nun (33) ise müştekinin hayranı olduğu belirtildi.

MESAJLAR GÖNDEREREK TACİZ EDİYORDU

Şüphelinin 3 Haziran 2019 ile 6 Haziran 2019 tarihleri arasında müştekiye, "Günaydın aşkım, seviyorum seni, iyi geceler aşkım" şeklinde mesajlar göndererek tacizde bulunduğu anlatılan iddianamede, şüphelinin 22 Ağustos 2019 tarihinde ise İrem Derici'nin ikametine gittiği kaydedildi.

'İREM HANIM'A AŞIĞIM'

İddianamede, şüphelinin ikamet önünde İrem Derici'nin çalışanına "İrem Hanım'a aşığım" dediği, 26 Ağustos 2019'da ise yine eve giderek zili çaldığı, müştekiye ismiyle seslendiği belirtildi.

İrem Derici'nin şüpheliden şikayetçi olduğu, şüphelinin ise eylemini ikrar ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, "Şüphelinin ses sanatçısı olan müştekiye yönelik aynı suç işleme kararı icrası kapsamında değişik zamanlarda mesaj attığı, evine gitmek suretiyle müştekiye aşık olduğunu ve müştekiyi sevdiğini belirterek müteselsilen cinsel tacizde bulunduğu anlaşılmıştır." denildi.

4 AY 15 GÜNDEN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianamede, şüpheli Erol Koçulu'nun "cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Bu haberi de okudular İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

AA