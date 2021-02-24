İrem Sak isyan etti: Artık çok sıkıldım

Son olarak 'Seren Erdenet' karakterine hayat verdiği 'Çukur' dizisinde rol alan İrem Sak, geçtiğimiz gün Beşiktaş'tan Nişantaşı'na doğru yürürken görüntülendi

"ARTIK ÇOK SIKILDIM"

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden 35 yaşındaki oyuncu, "Bu pandemi yüzünden boş yaşıyoruz, artık çok sıkıldım, her şeyi özledim. Umarım en yakın zamanda bu virüsten kurtuluruz" dedi.