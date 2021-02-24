Magazin İrem Sak isyan etti: Artık çok sıkıldım

İrem Sak isyan etti: Artık çok sıkıldım

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İrem Sak isyan etti: Artık çok sıkıldım

Önceki gün Akaretler'de yürüyüş yaparken görüntülenen oyuncu İrem Sak, koronavirüs pandemisi nedeniyle çok sıkıldığını söyledi.

24 Şubat 2021, Çarşamba 21:23 Son Güncelleme:
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Son olarak 'Seren Erdenet' karakterine hayat verdiği 'Çukur' dizisinde rol alan İrem Sak, geçtiğimiz gün Beşiktaş'tan Nişantaşı'na doğru yürürken görüntülendi

"ARTIK ÇOK SIKILDIM"

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden 35 yaşındaki oyuncu, "Bu pandemi yüzünden boş yaşıyoruz, artık çok sıkıldım, her şeyi özledim. Umarım en yakın zamanda bu virüsten kurtuluruz" dedi.

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