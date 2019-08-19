İrem Sak o mesajları ifşa etti!

Bir takipçisinin gönderdiği ''Ya seks ya hiç'' mesajını yayınlayıp ''Zaten o saatte atılan mesajdan hayır gelmez o ayrı konu. Ama seksi de yanlış yazmış kıyamam'' sözleriyle sapkın kişiyi ti'ye aldı.

Popçu Derya Uluğ da geçen hafta kendisine ''Karım size asılmama izin veriyor'' yazan bir takipçisini ifşa edip ''Ahlakınızı, insanlığınızı, sadakatinizi, kalbinizi, doğru yola davet ediyorum'' diyerek ateş püskürmüştü.

Derya Uluğ da sapkın takipçiye ayar vermişti.

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