Çeşme Alaçatı'da tatil yapan İrem Sak, Instagram hesabından son paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinin dikkatini çekti.

Kırmızı bodysuit'i ile ayna karşısında çekilen pozunu paylaşan Sak, sosyal medyanın gündemine oturdu.

'BEBEKSİN BEBEK'

Sak'ın 104 binden fazla beğeni alan paylaşımına, Gülse Birsel, Simge Sağın ve Danla Bilic gibi birçok ünlü isimden yorum yağdı.

Simge Sağın "Bebeksin bebek. Çok güzel olmuş kırmızılar üstünde" yorumunu yaparken Danla Bilic"Bende böyle durmamıştı, neden acaba?" ifadelerini kullandı.

İŞTE İREM SAK'IN PAYLAŞTIĞI O POZ:





















Doğrulanmış

İrem hanım kalıcı oje mi normal mi, ve normal ojeyse lütfen marka, numara öğrenebilir miyim? Fotoda çok dikkatimi çekti. Tşk.





Bebeksin bebek😍♥️Çok güzel olmus kırmızılar üstünde





danlabilic

Doğrulanmış

Bende boyle durmamisti neden acaba.......