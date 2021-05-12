Spor İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye kötü haber

İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Spor

İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sol bacak arka üst adalesinde 1. derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 17:45 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Dün akşam oynadığımız karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.

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