İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sol bacak arka üst adalesinde 1. derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.
12 Mayıs 2021, Çarşamba 17:45 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
Dün akşam oynadığımız karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.