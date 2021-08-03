Tarihte yetişen ünlü ressamlardan biri olan Van Gogh’un resmetmeyi en çok sevdiği çiçeklerden biri olan İris çiçeği, resimlerde genellikle ölümü simgeler. Peki, iris çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? İris çiçeği hikayesi nedir? İris çiçeği hakkında bilinenler...

İRİS ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Hafif yapılı her bahçe toprağında çok az ışıkla birlikte kolayca yetiştirilebilen bir çiçektir. Fakat direk güneş ışığından hoşlanan bir bitkidir. Drenajı iyi olan geçirgen, kireçli ve hafif kumlu toprakta iyi gelişir.

Sıcaklıkla ilgili pek derdi yoktur İris’in. Geniş bir sıcaklık aralığına dayanabilir. Düzenli olarak çiçekli bitkiler için olan sıvı gübre verilmesi çiçeğin gelişiminde önem taşır.

Bitkinin saksının iki yılda bir olmak üzere değiştirilmesi gerekir. Bitkinin sulanmasında hep aynı ölçüde sulama yapılması önemli bir konudur. Bundan dolayı sulama kabı kullanılmalıdır. Yaz aylarında su ihtiyacı artan bitkinin sulama oranı 2 katına çıkarılmalıdır. Bitkinin sulanmasında çok soğuk ve sıcak su kullanımından kaçınılmalıdır. Dinlendirilmiş su kullanılması, bitkinin gelişimi için önemlidir.

İris çiçeği özellikle sıcak yaz aylarında suya daha fazla ihtiyaç duyabilen bir bitkidir. Bu sebeple diğer aylara nazaran yaz aylarında daha fazla sulama yapılması gerekir. Sulama yapılırken çiçeğe verilen suyun toprağın her tarafına ulaştığından emin olması çiçeğin sağlıklı bir şekilde gelişiminin sağlanabilir olması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Bitkinin sulanması işlemi gerçekleştirilirken ise sulamada kullanılan kap her sulamada aynı ölçüde, sulamalar aynı günde ve aynı miktarlarda çiçeğin toprağına dökülmelidir. Çiçekte çok büyük bir farklılık görülmediği sürece sulanmada kullanılan kap, ölçü ve su miktarının korunması gerekir.

İRİS ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İris çiçeği, rhizomlu olmakla birlikte nadiren de yumrulu bir bitki olarak karşımıza çıkar.

Çok yıllık bir bitkidir.

Sığ köklü bir bitkidir.

İris çiçeğinin doğada en çok rastlanılan rengi mavidir. Ancak bunun dışında mor, sarı, beyaz pembe, turuncu renkte açan çiçek rengi çeşitleri bulunmaktadır.

Sahip olduğu renk cümbüşü ve güzelliğiyle bahçelerin vazgeçilmez çiçekleri arasındadır.

İris çiçeğinin 200’den fazla türü vardır.

Formunu ve çiçeklerini uzun süre boyunca koruyabildiğinden dolayı kesme çiçek olarak da çok popülerdir.

Süsengiller familyasından olan bir bitkidir.

Park ve bahçelerde çok fazla kullanılan ve sevilen bitkilerdir.

Genellikle bir metreye kadar boyu uzayabilen çiçeklerdir.

Ham bahçe yetiştiriciliği yapılması hem de evde yetiştirilmek için oldukça uygun bir bitkidir.

Yaprak döken bir bitki değildir.

Uyku dönemi olan bir bitkidir.

Yaz aylarında açmış olduğu çiçeklerini kış aylarında dökerek uyku dönemine girer.



