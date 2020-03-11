Michael D. Higgins ve sadık köpeği Brod'un videosu sosyal medyada viral haline geldi. Twitter'da paylaşılan videoda, Bernese dağ köpeği cinsi olan Brod, sahibi Michael D. Higgins'i aramak için yaklaşık 100 kişinin bulunduğu bir resmi davete daldı. Kalabalıkta sahibini arayan Brod, konukların arasında dolandı ve en sonunda amacına ulaştı. Higgins'i bulduğunda ise ilk yaptığı şey kendini okşatmak oldu. Brod'u gören davetliler kendilerini gülmekten alamadı.

Geçen hafta Brod, İrlanda'ya yapılan kraliyet ziyaretleri sırasında Prens William ve Kate Middleton tarafından da ilgi odağı olmuştu.

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