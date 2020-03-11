İrlanda Cumhurbaşkanı'nın köpeği Brod herkesi mest etti
İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in köpeği ile arasında büyük bir bağ var. Twitter'da yayılan bir video, Brod'un sahibine ne kadar düşkün olduğunu ortaya koydu. Yaklaşık 100 kişinin bulunduğu bir salonda sahibini arayan ve bulan Brod'un görüntüleri viral oldu.
11 Mart 2020, Çarşamba 12:32 Son Güncelleme:
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Michael D. Higgins ve sadık köpeği Brod'un videosu sosyal medyada viral haline geldi. Twitter'da paylaşılan videoda, Bernese dağ köpeği cinsi olan Brod, sahibi Michael D. Higgins'i aramak için yaklaşık 100 kişinin bulunduğu bir resmi davete daldı. Kalabalıkta sahibini arayan Brod, konukların arasında dolandı ve en sonunda amacına ulaştı. Higgins'i bulduğunda ise ilk yaptığı şey kendini okşatmak oldu. Brod'u gören davetliler kendilerini gülmekten alamadı.
truehttps://twitter.com/Tarhan_Nuray/status/1237260245988147201
https://twitter.com/humorandanimals/status/1236343597752037381
Geçen hafta Brod, İrlanda'ya yapılan kraliyet ziyaretleri sırasında Prens William ve Kate Middleton tarafından da ilgi odağı olmuştu.
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