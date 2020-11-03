Magazin Irmak Ünal hastaneye yatırıldı!

Irmak Ünal hastaneye yatırıldı!

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Irmak Ünal hastaneye yatırıldı!

Geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalandığını açıklayan Irmak Ünal yeni bir paylaşım yaptı ve sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Ünal'ın hastaneye yatırılmasına karar verildi.

03 Kasım 2020, Salı 14:53 Son Güncelleme:
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Tüm dünyaya kabus gördüren corona virüs, ünlü isimleri de yoğun şekilde etkiliyor. Son olarak Irmak Ünal, Instagram hesabından virüse yakalandığını duyurmuştu.

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'Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul’a gelme kararı aldım'

"Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul’a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor" diyerek yaşadığı zor günleri takipçileriyle paylaşmıştı. Irmak Ünal günlerdir hastalıkla boğuşuyor.

Ünal yaptığı son paylaşımda ateşini düşüremediğini açıkladı.

Irmal Ünal yapılan yeni kontrol sonrasında ise hastaneye yatırıldı.

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