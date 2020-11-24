Magazin Irmak Ünal: Her gün karnımdan iğne yaptım

Irmak Ünal: Her gün karnımdan iğne yaptım

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Irmak Ünal: Her gün karnımdan iğne yaptım

Geçtiğimiz günlerde corona virüsü yenen oyuncu Irmak Ünal, hastalık sürecinde iğne yapmayı öğrendiğini söyledi. Ünal, "Kan sulandırıcı bu sürecin olmazsa olmazı. Her gün sabah ve akşam, karnımdan iğne yaptım" ifadelerini kullandı.

24 Kasım 2020, Salı 14:01 Son Güncelleme:
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Oyuncu Irmak Ünal, geçtiğimiz haftalarda corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Hastaneye kaldırılan Ünal, zor geçen tedavi sürecinin ardından corona virüsü yendi. Formsante dergisinin Instagram'daki canlı yayınına katılan Irmak Ünal, konuyla ilgili açıklama yaptı.

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İğne yapmayı öğrendiğini belirten oyuncu, "Kan sulandırıcı' bu sürecin olmazsa olmazı. Her gün sabah ve akşam, karnımdan iğne yaptım" şeklinde konuştu.

43 yaşındaki Ünal, ateşinin düşmediği zamanlarda ise ağladığını ifade etti.

Cep telefonundan bulaştı

Yurt dışından gelen arkadaşından kendisine virüsün bulaştığını söyleyen Ünal, yaşadığı anları ve bulaşma sürecini sosyal medyadan anlatmıştı.

Hastaneden taburcu olan oyuncu, "Virüsün bulaştığı ortam bir arkadaşımın evinde kahve sohbetidir. Ancak şu detay fark yarattı, telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı. Sonrasından da ben telefonda görüşme yaptım. Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O gün 2 arkadaşıma daha bulaştı ama ben ağır geçirdim” dedi.


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