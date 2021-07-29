İrmik helvası nasıl yapılır? 28 Temmuz 2021 MasterChef irmik helvası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de yarışmacılar irmik helvası yaptı. Ekran başındaki izleyiciler ise "irmik helvası nasıl yapılır?" merak ediyor. Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden birisi olan irmik helvası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
29 Temmuz 2021, Perşembe 12:29 Son Güncelleme:
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Kokusu ayrı lezzeti ayrı güzel olan irmik helvası tarifi, birçok kişi tarafından beğenilen ve tadına doyum olmayan bir lezzet. Peki, irmik helvası nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? İrmik helvası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
İRMİK HELVASI TARİFİ
İrmik helvası malzemeler
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 su bardağı süt
- 1,5 su bardağı irmik
- 1/2 su bardağı çam fıstığı
- 1,5 su bardağı su
- 1,5 su bardağı toz şeker
Servisi için:
- 2 tatlı kaşığı tarçın (arzuya göre)
3 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin. Yarım su bardağı çam fıstığını içine atarak kavurmaya başlayın. Fıstıklar kavrulduktan sonra 1,5 su bardağı irmiği tencereye aktarın. Sürekli karıştırıp, kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun.
Tatlının şerbeti için; 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı sütü küçük bir sos tenceresine alın. Karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını, tavaya azar azar aktarın. Sıcak şerbetin etkisiyle fokur fokur kaynamaya başlayan irmik sürekli olarak karıştırmaya devam edin. Helvayı kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatın. Demlenen irmik helvasını servis kaselerine alıp, ters çevirip çıkardıktan sonra arzuya göre tarçın ilavesiyle birlikte dondurma ile servis edin.