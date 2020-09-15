Türkiye İş adamı Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç hayatını kaybetti

İş adamı Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç hayatını kaybetti

Türkiye

İş adamı Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç hayatını kaybetti

Merhum iş adamı Vehbi Koç'un kızı, İnan Kıraç'ın eşi ve Rahmi Koç'un kardeşi Suna Kıraç hayatını kaybetti.

15 Eylül 2020, Salı 10:36 Son Güncelleme:
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Vehbi Koç'un kızı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suna Kıraç uzun süredir tedavi gördüğü ALS hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Koç ailesinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla Ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010’a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz.

Sayın Suna Kıraç’ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız.

Acımız çok derin.''

ALS hastalığı nedir?

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı, beyin ve omurilikte bulunan ve kasların hareket etmesini sağlayan sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkar. Motor nöronların (kaslara hareket emri veren sinir hücreleri), kaslara uyarılar gönderemediği zaman kaslarda güçsüzlük başlar.

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