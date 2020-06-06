İş Bankası’ndan El Birliği ile Devam Destek Paketi

“El Birliği İle Devam Destek Paket”i kapsamında KOBİ’lerimizin her türlü işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayan krediler yanında maaş destek, kira destek, şehir içi yolcu taşımacılığı sektörüne ve eczacılara özel kredi faiz oranları uygulanıyor. Paket içerisinde dijital dönüşüm kredisi ile ihracatçılara ve çiftçilere yönelik krediler de yer alıyor.

Açıkladıkları yeni paketle esnafın, küçük işletmelerin, KOBİ’lerin ve çiftçilerin işe dönüş ve yeniden açılış süreçlerinde destek olmayı hedeflediklerini söyleyen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, pandemi dönemindeki stratejilerini empati üzerine inşa ettiklerini ifade etti. Salgın döneminde ödemelerin ertelenmesini, müşterilerin evlerinden, işyerlerinden ayrılmadan işlemlerini dijital kanallar üzerinden hızlıca tamamlayabilmelerini sağladıklarını ve 6 aya kadar ödemesiz, uygun koşullu krediler sunduklarını belirten Şimşek, normalleşme sürecinde de Türkiye ekonomisine destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

El Birliği Devam Destek Kredileri, işverene maaş ve kira destek kredisi

Şimşek, “El Birliği İle Devam Destek Paket”i kapsamında bir taraftan müşterilerin üretim girdilerinin ve ticari mal alımlarının finansmanı, diğer taraftan işlerinde yeterli gelire kavuşuncaya kadar maaş ve kira ödemelerinde ihtiyaç duyacakları finansman için, ödemesiz dönemli avantajlı faiz oranları ile Maaş Destek Kredisi ve Kira Destek Kredisi imkânı sunduklarını belirtti. Paket kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nden faydalanamayanlara KGF ile aynı koşullarla banka kaynaklarından kredi kullandırma imkanının da devam ettiğini belirten Şimşek, söz konusu imkândan sektör ayrımı olmadan pandemi döneminden en çok etkilenen turizm ve eğlence sektörünün de faydalanabilmesini öngördüklerini aktardı.

Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı ve Eczacılara Özel krediler

Şimşek şöyle devam etti: “Pandemiden en çok etkilenen Şehir içi Yolcu Taşımacılığı sektörüne ise ŞİYTK/Şehir içi Yolcu Taşımacılığı Kredisi ürünü özelinde cazip oranlarla finansman sağlayacağız. Bu dönemdeki özverili çalışmaları için teşekkür amaçlı olarak eczacılara özel kredi faiz oranları uygulayacağız.

Dijitalleşmeye 6 ay ödemesiz dönemli 36 aya kadar vadeli kredi

Şimşek, salgın sonrası dönemde müşterilerimizin işlerini dijitalleştirme konusundaki taleplerinin artacağı bu çerçevede işlerini dijitalleştirmek isteyen müşterilerine de paket kapsamında, 6 ay ödemesiz dönemli 36 ay vadeye kadar Dijital Dönüşüm Kredisi sunduklarını belirtti. Paketten yararlanacak müşteriler, İş Bankası’nın teknoloji iştiraki İşNet’in farklı hizmetlerinden de avantajlı koşullarla faydalanabilecekler. İşNet ile işbirliği içerisinde müşterilerimize sunmaya başladığımız ücretsiz e fatura ve e SMM kampanyamız devam etmektedir.

Paketlerle birlikte, ticari kartlarıyla harcamalarına 3 aya kadar erteleme, 18 aya kadar vadelendirme ve taksitlendirme yapabilen esnaflar, özel oranlarla taksitli nakit avans kullanabilecek, ticari ek hesap, İşim Kart, İşim POS gibi farklı ürünlerimizden de faydalanabilecekler”.

İhracatın finansmanı için krediler

Paketin önemli odaklarından birinin de ihracatçılar olduğunu ifade eden Şimşek, “İhracatın finansmanı için ihracat kredisi kampanyaları yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, Türk Lirası veya azami 2 milyon Dolar/Euro limit sınırıyla muhtelif vade ve ödeme seçenekleri ile yeni bir kampanya başlatıyoruz. İhracatçı müşterilerimizi bu dönemde artması öngörülen sanal fuarlara ve fiziki fuarlara katılım kredisi ile de destekleyeceğiz. Bu kapsamda ihracatçı müşterilerimiz EUR / USD 25.000.-‘a kadar 1 yıl vadeli ihracat taahhütlü döviz kredisi kullanabilecekler. Yine ihracat kredisi kullanan müşterilerimiz 3 ay boyunca Anadolu Sigorta’dan emtia taşıma sigortası ürününü %10 indirimli olarak kullanabilecekler.” diye konuştu.

Bu dönemde e-ihracat, e-ticaret ve dijital pazarlama alanlarında müşterilerine sadece finansmanla değil, farklı iş birliği projeleri ile de dokunmak istediklerini ifade eden Şimşek, “Online eğitim hizmeti sunan WORLDEF ile de bir iş birliği gerçekleştirdik. İş birliğimiz kapsamında müşterilerimiz WORLDEF’in sunduğu WORLDEF Prime üyeliğine %50 indirimli fiyatlarla ulaşabilecekler. dedi.

Çiftçilerimiz için özel faiz oranları ve İmece Kart avantajları sunuyoruz

Salgın döneminde hayati önemi bir kez daha anlaşılan tarım sektörüne ve üreticilere yönelik olarak da paket kapsamında muhtelif vade ve ödeme seçenekleri ile özel faiz oranlı kredi kampanyaları tasarladıklarını kaydeden Şimşek, çiftçilerimizin “Pandemi Dönemi Destek Devam Kredisi” için teminat kolaylıklarından faydalanabileceklerini belirtti. Ayrıca, “İmece Kart ile yapılan tarımsal su ve elektrik ödemelerinde salgın döneminde verdikleri ilave 1 ay faizsiz dönem avantajına Haziran ayında da devam ettiklerini, Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta ile çiftçi müşterilerimize özel çözümler sunmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

Küçük işletmelerimize Geleceğe Öde platformuyla destek oluyoruz

İşletmelerin hiçbir ücret ödemeden ya da taahhüt vermeden online işyerlerinden satış ve tahsilat yapmasına imkan veren, müşterilerin de online mağazalarda geleceğin alışverişini hiçbir ilave ücret ödemeden önceden yapabilmesine imkan veren www.gelecegeode.com internet sitesine sponsor olduklarını aktaran Şimşek, El Birliği ile Destek Paketi’nin yanı sıra 3. parti ortaklıklarıyla özverili çalışmaya devam edeceklerini aktardı.



