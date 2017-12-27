İş yaşamının temposundan ve stresinden uzaklaşın



Modern bir tarz yaratıyor

Televizyon başında çokça vakit geçirenler için ideal bir alternatif olan Buka Sofa’nın golf sopasından esinlenerek tasarladığı Golf koltuk, değişebilen onlarca kılıfı arasından turuncu kılıf rengiyle dinamik bir görüntü yakalarken, daha yumuşak tonlardaki kılıf renkleriyle sakinliği ve konforu yaşam alanlarınıza taşıyor. Yaslanma alanı özel yastıkla desteklenen Golf; metal ayakları sayesinde 360 derece dönebilirken, özgürce seçimlerin yapıldığı tek kişilik televizyon keyfi yaratıyor.Buka Sofa Uno koltuk, hem tasarımı hem de kılıfıyla tüm mekanlarda modern ve şehirli bir stil yaratıyor. Buka Sofa’nın modadaki modernlik ve zamansızlık kavramlarından yola çıkarak tasarladığı Uno; geometrik deseni ve safir rengi kılıfıyla zevkli bir tasarım sunuyor. Abartıdan uzak şekil ve desenlerin hâkim olduğu geometri trendini evlerine taşımak isteyenler için Uno yeni sezonda iyi bir alternatif olacak.