İş yeri sahibi görüntüleri izleyince hemen polisi aradı Erzurum’un Horasan ilçesinde yüzleri maskeli kadın elbisesi giyen iki soyguncu, girdikleri marketten 50 bin TL değerinde sigara ve bir miktar para alarak kayıplara karıştı. Soygun sonrası market sahibi Mahmut Toprak, zararının 50 bin lira değerinde olduğunu iddia ederek yetkililerden hırsızların bulunması için yardım istedi.