İşe çıplak gitmenin cezası yok

İtalya'nın kuzey batısındaki San Remo kentinde çalıştığı kurumla aynı binada yaşayan polis memuru Alberto Muraglia'nın giyinmek için zaman kaybetmemek ve daha fazla uyumak adına sabahları çıplak bir şekilde mesai kartını okuttuğu, ardından eve dönüp uyuduğu anlaşıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında fark edilen 53 yaşındaki polis memuru hakkında dava açıldı. Polis memurunun karısı Adriana, eşinin kartını okuttuktan sonra 'her zaman' işe döndüğünü savundu.

İtalyan La Stampa gazetesine konuşan Adriana, "Bazı sabahlar işe birkaç dakika geç kaldıysa pantolonunu çeker ve kartını okutmaya giderdi. Ardından eve dönüp tamamen giyindikten sonra işe giderdi" ifadelerini kullandı. Polis memurunun bazı sabahlar kızı veya eşinden kartını okutmalarını istediği de belirtildi. Mahkeme, polis memurunu suçlu bulmadı, giyinmek için harcanan zaman da 'mesainin bir parçası' dedi. Muraglia, hakkında şimdi 'tembel memurların' sembolü yorumları gibi eğlenceli yorumlar yapılıyor.

Aslında oldukça yaygın

Şehirde çocuk yuvaları, evlendirme dairesi, karakol gibi yerlerde çalışan personelin yüzde 75'i bu yolu izlediği için haklarında soruşturma açıldı. San Remo'daki memurlar arasında mesai kartını okuttuktan sonra işe gitmemek oldukça yaygın.