İşe dönüşe destek: Vergi ve prim borçlarına yapılandırma
Ağustos’ta devreye giren ‘normalleşme’ teşviğinin ardından şimdi de yeni istihdam destek paketi ile vergi ve prim borçlarına yapılandırma geliyor. İşe dönüşü hızlandıracak paketle, ilave istihdama destek sağlanacak. Kısa Çalışma Ödeneği Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek. Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili çalışma da kısa sürede sonuçlandırılacak.
17 Ekim 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Hükümet, koronavirüs ile mücadele kapsamında hem işvereni hem de çalışanı korumaya yönelik vergi ötelemeleri, asgari ücret katkısı, bireysel ihtiyaç desteği, esnafa destek paketi, nakdi ücret desteği, işten çıkarma yasağı ve Kısa Çalışma Ödeneği gibi çok sayıda tedbiri hayata geçirdi. Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması 31 Ekim’e kadar uzatılırken, bir taraftan da normal çalışma saatlerine dönmek isteyen işyerlerine yönelik yeni bir destek paketi açıklanmıştı.
Süre uzayabilir
İşvereni normal sürece geçiş konusunda teşvik etmeyi ve istihdamı korumayı amaçlayan bu ‘normalleşme desteği’ yasalaşarak, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girmişti. Şimdi bu desteklere ilave teşvikler geliyor. TBMM’ye sunulan 43 maddelik pakete göre; Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının bitiş tarihi 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek. 2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 arasında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda çalışanların SGK prim desteğinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kaşılanacak.
3 ay içerisinde işe giren...
- Yeni istihdam paketi hakkında bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pakette yer alan ‘hızlı işe dönüş desteği’ ile işsizlik ödeneği alırken 3 ay içerisinde istihdama katılanların sigorta priminin, işsiz kaldıkları süre kadar devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Selçuk, hızlı işe dönüş desteğiyle işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılacağını ve işgücüne daha çabuk geri dönmelerinin teşvik edileceğini belirtti.
- Bakan Selçuk, Türkiye’nin istihdamı artıracak farklı istihdam modellerine ihtiyacı olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, “Yarı zamanlı ve esnek çalışma düzenlemesiyle 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki kişilerin istihdama daha kolay katılımını hedefliyoruz. Bu kapsamda belirli süreli iş sözleşmesi en fazla 2 yıl olmak üzere imzalanabilecek. 2 yıl dolduğunda işverenler bu sözleşmeyi aynı işçiyle tekrarlayamayacak” diye konuştu.
Çalışmalar tamamlanmak üzere
- Kanun teklifi TBMM’ye sunulduktan sonra basına açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ‘Vergi affı gündeminizde mi?’ sorusu üzerine, “Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile alakalı bir çalışmamız şu an var. Bu çalışmamızın teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Tamamladığımız takdirde bu kanun teklifimizin görüşmeleri esnasında Plan Bütçe Komisyonumuza sunacağız” diye konuştu.
- Bu çalışmayı daha önce de yaptıklarını hatırlatan Muş, “Onlara benzer olacak. Ama teknik kısımlar çalışmaları devam ettiği için onları komisyon aşamasında bu teklifimizi vereceğimiz zaman daha net bir şekilde sizlerle paylaşacağız” ifadesini kullandı. Muş, sicil affı ile ilgili bir çalışmanın söz konusu olmadığını belirtti. Yapılandırmada geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi biriken ceza ve faizlerde ciddi indirim yapılması, borcun düşük taksitlerle uzun vadede ödenmesi bekleniyor. Daha önceki yapılandırmadan Hazine’nin kasasına 70 milyar liranın üzerinde para girmişti.