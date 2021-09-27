Türkiye İşe giderken hayatını kaybetti! Feci kaza

İşe giderken hayatını kaybetti! Feci kaza

Türkiye

İşe giderken hayatını kaybetti! Feci kaza

Gaziantep'te, ayakkabı imalathanesinde çalışan Bekir Kurt'a (24), işe gittiği sırada hafif ticari araç çarptı. Kurt'un yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

27 Eylül 2021, Pazartesi 12:59 Son Güncelleme:
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Kaza, sabah saatlerinde, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim I.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, yol kenarında işe gitmek üzere yürüyen Bekir Kurt'a çarptı. Aracın altında kalarak, sürüklenen Kurt'u görenler, polis ve sağlık ekiplerine Haber verdi.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kurt'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü. Sürücü İbrahim I., gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

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