İSG sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta sona erecek?

2019-İSG 1. Dönem sınavı yarın gerçekleşecek. Sınavın sonuçları ise 19 Haziran'da belli olacak. Binlerce kişinin ter dökeceği sınav öncesi en çok merak edilen konu sınavın kaçta başlayıp kaçta biteceği... İşte ayrıntılar...

İSG SINAVI SAAT KAÇTA?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) SAAT 10.15'te başlayacak. Sınav 75 dakika sürecek.

Adaylar, Saat 10.00’dan sonra ise sınavların yapılacağı binalara alınmayacak. Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.