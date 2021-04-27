Anaokulu ve ilkokul olmak üzere toplam 8 okul, IB PYP Dünya Okulu oldu. Ayazağa ve Erenköy yerleşkelerindeki liselerde 2014 yılından itibaren Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB DP) uygulanıyor. Nişantaşı ve Ispartakule yerleşkelerindeki liselerinin IB DP adaylık süreci de devam ediyor.

ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM

Konuyla ilgili bir açıklama yapan FMV Eğitim Kurumları Direktörü Müge Yalım Alpan, “Okullarımızda ‘Önce İyi İnsan Yetiştirir’ misyonuyla akademik anlamda donanımlı ve çok yönlü eğitim almış, Atatürk’ün işaret ettiği yolda yürüyen, ülkemizi ve dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmek için uğraşan ışıklı gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu misyonumuz IB misyonu ile örtüştüğü için IB programlarını okulumuzda ulusal müfredatımız ile uygulamak programlarımızı zenginleştiriyor” dedi.

IB PYP NEDİR?

Merkezi İsviçre’de olan Uluslararası Bakalorya’nın (International Baccalaureate-IB), anaokullarından itibaren uyguladığı IB programları var. İlköğretim Birinci Kademe Programı olarak da tanımlanan İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme-PYP) 3 ile 12 yaş arasındaki öğrencileri kapsıyor. PYP ile öğrencilerin yaratıcı, soru soran, araştıran ve uluslararası bilince sahip çok yönlü bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.