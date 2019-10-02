Işık’ta ilk ders İlber Ortaylı’dan

Üniversitenin Şile kampüsünde gerçekleştirilen açılış törenine Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Akın Süel, yönetim kurulu üyeleri, Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yeminli Mali Müşavir Av. A. Hüsnü Güreli, Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, mütevelli heyeti üyeleri, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuklar ve öğrencilerin büyük bir ilgiyle dinlediği Prof. Dr. Ortaylı üniversite kavramını ve tarih içinde kaydettiği aşamaları geniş bir çerçeveden aktarırken, dikkat çekici tespitlerde ve önemli uyarılarda da bulundu.



