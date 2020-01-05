Işıl Reçber’in güzellik reçetesi

Işıl Reçber, Şamdan dergisine verdiği röportajda cildine uyguladığı bakım listesini şöyle sıralamış:

1) Yılın başında senelik bakım programım hazırlanır. Cildime her ay neler yapılacağı belirlenir.

2) Yılda 3 kez cilt tonunu dengeleyen, leke ve çizgileri yok eden lazer yaptırıyorum.

3) Yılda 3 kez de ciltteki sarkmayı engelleyen Scarlet adlı bir uygulamayı tercih ediyorum.

4) PRP iki ayda bir boyundan dekolteye kadar iyi geliyor.

5) Her ay cilt temizliğine giderim.





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