Devlet Eski Bakanı Işılay Saygın kimdir?

Türk siyasetinin simge isimlerinden Işılay Saygın evinde rahatsızlanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Bu haberin Ardından internette sıklıkla Işılay Saygın kimdir? sorusu aratılıyor. İşte Işılay Saygın hakkındaki detaylar…

IŞILAY SAYGIN KİMDİR?

Işılay Saygın 4 Nisan 1947’de Buca İzmir’de doğdu. Türkiye'nin ilk kadın Turizm Bakanı ve ilk kadın Çevre Bakanı; 51., 52., 54. ve 55. Türkiye Hükûmetlerinde ise, devlet bakanıdır.

Gediz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Işılay Saygın, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu. 25 yaşında Buca Belediye Başkanı seçildi, bu görevini 2 dönem sürdürdü. 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 yıllarındaki seçimleri kazanarak 5 dönem İzmir milletvekilliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kadın Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı (1987-1991) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyeliği (1991-1995) görevlerinde bulundu. 51'inci ve 52'nci hükümetlerde Devlet Bakanı ve ilk kadın Çevre Bakanı, 53'üncü Hükümet'te ilk kadın Turizm Bakanı, 54'üncü ve 55'inci hükümetlerde de Devlet Bakanı olarak görev aldı. Kadınların evlendikten sonra soyadlarını kullanabilmelerini sağlayan değişiklik başta olmak üzere Medeni Kanun'da pek çok önemli düzenlemeye imza atıp, Ailenin Korunmasına Dair Yasa'ya ve aile mahkemelerinin kurulmasına öncülük ederek kadın hakları mücadelesinde sembolleşti.

Saygın, Gediz Üniversitesi'nin yanı sıra annesi Fatma Saygın adına yaptırdığı Anadolu lisesi ile eğitime önemli hizmetlerde bulundu. Işılay Saygın aynı zamanda Uluslararası Kadınlar Derneği ve Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanlığı'nı da yürütüyor.