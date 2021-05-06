İsimli tabaklar (Oyun)

Malzemeler: Renkli kalem, kâğıt, karton tabak / Yaş: 4-6

NASIL OYNANIR?

Beyaz kâğıda çocuğunuzun adını yazarak yere koyun. Karton tabakların her birine de çocuğunuzun isminde yer alan harfleri tek tek yazın. Sonra müziği başlatın. Müzik başladığında dans edin, müzik durduğunda ise yerden aldığı ilk harfi isminin yazılı olduğu kâğıdın yanına götürüp aynı harfin altına koymasını isteyin. Bu oyunu evde yaşayan bireylerin ya da geniş ailedeki üyelerin isimlerini ekleyerek geliştirebilirsiniz. Not: Bu oyunda sadece çocuğunuzun harfleri görsel olarak tanımasını bekliyoruz. Lütfen oyun içinde harflerin seslerini öğretmek için bir çaba harcamayın.



