Etkinlik Rehberi İsimli tabaklar (Oyun)

İsimli tabaklar (Oyun)

Etkinlik Rehberi

İsimli tabaklar (Oyun)

Erken okuryazarlık bir bebek dünyamıza katıldığı andan itibaren başlar. Çocuğun akademik bir yetenek olarak okumasından öte okuyabilmesine yardımcı olacak her türlü yardımcı beceriyi içine alır. Bu oyun yardımıyla çocuğunuzun görsel farkındalığını artırabilirsiniz.

06 Mayıs 2021, Perşembe 12:58 Son Güncelleme:
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Malzemeler: Renkli kalem, kâğıt, karton tabak / Yaş: 4-6

NASIL OYNANIR?

 Beyaz kâğıda çocuğunuzun adını yazarak yere koyun. Karton tabakların her birine de çocuğunuzun isminde yer alan harfleri tek tek yazın. Sonra müziği başlatın. Müzik başladığında dans edin, müzik durduğunda ise yerden aldığı ilk harfi isminin yazılı olduğu kâğıdın yanına götürüp aynı harfin altına koymasını isteyin. Bu oyunu evde yaşayan bireylerin ya da geniş ailedeki üyelerin isimlerini ekleyerek geliştirebilirsiniz. Not: Bu oyunda sadece çocuğunuzun harfleri görsel olarak tanımasını bekliyoruz. Lütfen oyun içinde harflerin seslerini öğretmek için bir çaba harcamayın.


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