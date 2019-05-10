Işın Karaca: Orhan Gencebay bana gerçekten babalık yaptı

Işın Karaca, Orhan Gencebay ile çekilmiş bir selfiesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Şarkıcı, Instagram paylaşımına, "Hatırlamak güzeldir… O zaman bu hafta ki #tbt'miz manevi babamla olsun. Dile kolay. Annem ve Orhan babam tam 50 yıldır arkadaşlar… Baba işte. Adı üstünde. Allah razı olsun ki bana gerçekten babalık yaptı…Seni çok seviyorum babaların babası" notunu yazdı.

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