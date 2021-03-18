Magazin Işın Karaca tarafını seçti

Işın Karaca tarafını seçti

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Işın Karaca tarafını seçti

Aleyna Tilki'yi yerden yere vuran Demet Akalın'a destek Işın Karaca'dan geldi. Daha önce de Aleyna Tilki ile polemik yaşayan Işın Karaca, “Demet doğruları söylemiş" açıklamasını yaptı. Ali KESER / POSTA

18 Mart 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki ilk İngilizce şarkısı ‘Retrograde’ ile 26 Şubat’ta dünyaya açılmıştı. Demet Akalın iki gün önce genç şarkıcıyı yerden yere vurmuş, “Yıllardır ‘Dünya starı olacağım’ deyip durdu, gitti çocuk dizisinde (İşte Bu Benim Masalım) başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onu. Bir de destek istemiş. Bize kimse destek vermedi” açıklamasını yapmıştı. Önceki gün genç sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Rumelihisarı’nda görüntülenen Işın Karaca da Demet Akalın’ın haklı olduğunu savundu.

Yakında herkes görecek

Daha önce de Aleyna Tilki ile polemik yaşayan Işın Karaca, “Demet doğruları söylemiş. Ayrıca Aleyna’ya ilk çıktığı zamanlarda çok yardımcı oldu, elinden geleni yaptı” diye konuştu. Bebek’te yürüyüş yapan Aleyna Tilki ise Demet Akalın’ın eleştirisine şu karşılığı verdi: “Kim ne demiş, bakmıyorum bile. Beni eleştirenler, çalıştığım ekip Grammy aldı, onu konuşsunlar. Çok çalışıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğimi herkes görecek. Yakında Amerika’ya gidiyorum” dedi. 

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