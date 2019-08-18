Işın Karaca: Türk kadını etli butlu olur

1,5 saat sahnede kalan Işın Karaca, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserde Karaca'nın oğlu Erda da yabancı şarkı söyledi. Şarkılarının arasında sık sık kendisini dinleyenlerle sohbet eden şarkıcı, bir hayranının mide küçültme ameliyatının ardından çok kilo verdiğini söylemesi üzerine, "Birkaç sene önce ameliyat oldum. Çok sıkı diyet yaptım ve 40- 50 kilo verdim. Daha fazla vermeyeceğim. Türk kadını dediğin az biraz etli butlu olur" dedi.

IŞIN KARACA'NIN ESKİ VE YENİ HALİ:

Nemden dolayı sahnenin sürekli ıslanması üzerine Karaca, "Bu sahneyi iyice bir silelim. Ayağım kayıp düşeceğim, ondan sonra sabah akşam magazin basını beni konuşacak. Zaten bu konuda mimliyim" diye konuştu.

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Işın Karaca'nın oğlu Erda

DHA