Işın Karaca, koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. 48 yaşındaki şarkıcı, ilk doz aşısını yaptırdığı anlarda çekilen videoyu Instagram hesabından paylaştı.

'BİZİMLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİLER'

Ünlü şarkıcı, paylaşımına, "Çok laf var da ben en iyisi susayım! Aşımız yaptırmadık diye bizimle görüşmek istemeyen ulvi dostlarımıza selam olsun. Biz acaba sizinle görüşmek istiyor muyuz?" mesajını yazdı.