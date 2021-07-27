Magazin Işın Karaca'dan dostlarına aşı sitemi!

Işın Karaca'dan dostlarına aşı sitemi!

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Işın Karaca'dan dostlarına aşı sitemi!

Işın Karaca, ilk doz koronavirüs aşısını oldu. Aşı olduğu anlarda çekilen videoyu paylaşan şarkıcı, "Aşımızı yaptırmadık diye bizimle görüşmek istemeyen ulvi dostlarımıza selam olsun" notunu yazdı.

27 Temmuz 2021, Salı 13:55 Son Güncelleme:
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Işın Karaca, koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. 48 yaşındaki şarkıcı, ilk doz aşısını yaptırdığı anlarda çekilen videoyu Instagram hesabından paylaştı.

'BİZİMLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİLER'

Ünlü şarkıcı, paylaşımına, "Çok laf var da ben en iyisi susayım! Aşımız yaptırmadık diye bizimle görüşmek istemeyen ulvi dostlarımıza selam olsun. Biz acaba sizinle görüşmek istiyor muyuz?" mesajını yazdı.

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