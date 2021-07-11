Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile dolu dizgin aşk yaşamaya devam eden ünlü şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Karaca'nın son paylaştığı videoya gelen yorum, ünlü şarkıcıyı sinirlendirdi.

Karaca, geniş kesim etekli elbisesiyle yürüdüğü anları Instagram hesabından paylaştı. Bu gönderinin altı yorum dolarken, takipçilerinden biri "file dönmüşsün" dedi.

'ÇAMAŞIR SUYU SPONSORLUĞUNDA'

Takipçisine sinirlenen Karaca ise, "Çamaşır suyu sponsorluğunda kalbini yıkattırmanı tavsiye ediyorum" diye yanıt verdi.

Kariyerinin 15 yılını kilolarıyla mücadele ederek geçirdiğini söyleyen, "Filtreler sayesinde hepimiz androjen gibiyiz" diyen Işın Karaca estetik yaptırdı.

Estetik operasyon geçiren Işın Karaca, öncesini ve sonrasını paylaştı. "Fransız askısının yeni sürümü" diyen Karaca'nın elmacık kemikleri dolgunlaşıp havaya kalktı, dudakları dolgunlaştı ve çenesi biraz sivrildi.







