Magazin Işın Karaca'dan Sedat Doğan'a olumsuz etkilenme davası

Işın Karaca'dan Sedat Doğan'a olumsuz etkilenme davası

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Işın Karaca'dan Sedat Doğan'a olumsuz etkilenme davası

Işın Karaca, eski eşi Sedat Doğan’a, velayeti kendisinde olan çocuğunu olumsuz olaraketkilediğini belirterek dava açtı.

07 Haziran 2020, Pazar 10:51 Son Güncelleme:
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Işın Karaca, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla, eski eşi Sedat Doğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı, dokuz yaşındaki kızının fotoğrafçı babası için uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, yurt dışında işlediği suçlar nedeniyle aldığı hapis cezasının, velayeti kendisinde olan çocuğunu olumsuz olarak etkilediğini belirterek, şikayetçi olduğunu belirtti.  

Işın Karaca, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla, eski eşi Sedat Doğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı, dokuz yaşındaki kızının fotoğrafçı babası için uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, yurt dışında işlediği suçlar nedeniyle aldığı hapis cezasının, velayeti kendisinde olan çocuğunu olumsuz olarak etkilediğini belirterek, şikayetçi olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık iddianamede, araştırmalara rağmen Doğan’a ulaşılamadığını, bu nedenle hakkında 10 Şubat 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığını, ancak bulunamadığı için de savunmasının alınamadığını belirtti. Aile Hukuku’ndan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali nedeniyle, fotoğrafçıya 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


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