Finalde ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelen Türkiye, ilk iki seti 25-23 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçti. Sonraki setleri İtalya, 25-18 ve 25-22 skorlarla kazandı ve durum 2-2’ye geldi. Karar setine çok iyi başlayan Türkiye, büyük çekişmeye sahne olan seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı ve şampiyon oldu.

Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu voleybolcuları tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "İtalya’da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda ev sahibi ekibi 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaşan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı’mızı yürekten tebrik ediyorum. Şampiyona boyunca harika bir performans gösteren milli voleybolcularımızı kutluyor, bu tarihi başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

DHA