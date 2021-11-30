İşitme kaybınız varsa gecikmeden test yaptırın

Sorunların büyümemesi için işitme kaybı şikâyeti olan kişilerin en kısa sürede işitme testi yaptırmalarını öneren Fırat Ulubahşi şunları söyledi:

“Erken fark edilen işitme kaybına uygulanacak doğru işitme cihazı uygulaması ile birey uzun yıllar işitme problemini çözdüğü gibi Nörolojik sorun olan anlama problemini de çözebilir. İşitme cihazı seçiminde ekonomik bütçeli ürünlerde özellikler günlük ihtiyaçları tam olarak karşılayamadığı için bu ürünleri alanların problemleri devam ediyor. Bu kişilerin birçoğu kısa bir süre sonra ürün almak istediklerinde ise ilk ürün ve ikinci ürün maliyetleri ile daha fazla ücret ödemek zorunda kalıyorlar. İşitme cihazı seçiminde marka seçimine dikkat edileceği gibi size hizmet verecek firmanın işitme uzmanlarının bilgi ve becerisi önemli olduğu kadar firmanın odyolojik ekipman altyapısı önemlidir. İşitme cihazı alırken ve aldıktan sonra Odyolojik ekipman yeterli olan firmalar mutlaka size satış sonrası hizmeti verecektir.”

ALGI SORUNUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE GİDERİYOR

Yeni nesil işitme cihazları anlama sorunlarının çözümü için yazılımlarını yapay zekâ ile geliştirerek günlük hayatta kullanılan birçok sesi cihaza tanımlayarak olası algılama sorununun büyük ölçüde önüne geçildiğini belirten Edi İşitme cihazları Kurucusu Fırat Ulubahşi şöyle devam etti:

“İşitme testi için bizden aldığınız randevu sonrası işitme uzmanlarımız işitme probleminiz olup olmadığını size belirleyecektir. Yapılan testlere uygun işitme cihazı değerlendirmesi yapıldıktan sonra size uygun olabilecek birkaç ürün deneme sonrası işitme cihazınızı beraber belirleyebiliriz. İşitme cihazınızı günlük ihtiyaç duyduğunuz seslere göre programlayıp nasıl kullanmanız gerektiğini sizlere tüm detayları ile anlatacağız. Kullanmaya başladıktan sonra sizde zamanla fark edeceksiniz ki size ihtiyaç olan ama kullanmadığınız birçok sesi tekrar keşif edeceksiniz. İşitme cihazı uzun yıllar kullanabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır Bizlerde 6 aylık periyotlarda işitme kaybınızı ve işitme cihazınızı kontrol ederek sizinle beraber olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bizim için işitme problemleri çözümü kadar hastamınız memnun olması aynı mutluluktadır Sizlerde hizmetlerimizden ve işitme cihazınızdan keyif alacaksınız.”

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