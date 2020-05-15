İşitsel farkındalık oyunları

İşitsel farkındalık oyunu evdeki eşyalarla rahatlıkla oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun. Bu oyunu oynarken çocuğunuz ses ayırımını daha net yapabilecek hem de müzik kulağı gelişmiş olacak.

Gerekenler içi dolu kalın su bardağı, içi boş kalın su bardağı, tencere, tava veya aklınıza gelen ne varsa.

Oyunu oynamanın amacı hangi cisimden nasıl ses çıkar. Daha sonra bu oyunu müziğe dönüştürebilirsin.

İlk olarak oyun için aldığınız bütün eşyalara tatlı kaşığının ince kısmıyla bir iki kere tıklatın. Nasıl ses çıktığını keşfedin. Aynı şeyi çocuğunuzdan isteyin. Daha sonra ritmik müzikler yapıp kendi şarkınızı besteleyebilirsiniz.



