İşkence fotoğrafını gören şikayet edemedi! Şoke eden detaylar…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine giren fotoğraflarda mağdur H.T.’nin yüzünde morluklar olduğu, banyo gibi bir yerde plastik bir oturakta oturtulduğu, kafasında ve üzerinden bulunan tişörtünde fazlaca kan olduğu değerlendirildi.

ÇEKİNİP VAZGEÇTİLER

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; İddianamede ayrıca, Dedemanların 28 yıl önce öldürülen veliahtları Mehmet Umut Önal’ın dosyasının yeniden açtırılması yönündeki vaatlerle dolandırılmalarına karşın şikayetçi olmaktan çekindiklerine dikkat çekildi. Savcılık, Ayasofya Vakfı isminde bir vakıf olup olmadığını da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sordu. Bakanlık, “Böyle bir vakıf yok” yanıtını gönderdi.

Turgutlar çetesinin 36 üyesi gözaltına alındı.