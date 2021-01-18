Türkiye İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Türkiye

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Antalya’da kendisine işkence uygulayan eşi Raman İpek’i öldüren Melek İpek’in avukatları tutukluluğuna itiraz etmişti. İtiraz, Antalya 1.Sulh Ceza Hakimliği'nce reddedildi.

18 Ocak 2021, Pazartesi 14:42 Son Güncelleme:
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Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi Döşemealtı ilçesinde yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.

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Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Melek İpek'in avukatları, geçen cuma günü Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdikleri dilekçe ile tutukluluğa itiraz etti. Dilekçeyi değerlendiren Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa itirazı reddetti.

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