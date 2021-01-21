Çok sevimli bir görünümü olan bu papağan türü sahibine karşı da çok bağlıdır. İskender Papağanının Latince ismi Psittacula Eupatria olarak bilinir. Türkiye'de de bu papağan türüne rastlanmaktadır.

-Bu papağan türü çok kolay bir şekilde konuşmayı öğrenebilmektedir.

-Öğretilen sözleri çok rahat ve anlaşılır bir biçimde söyler. Kelime öğrenme kapasitesi oldukça geniştir.

-Bir İskender Papağanı konuşmayı öğrendikten sonra sürekli konuşmak isteyecektir.

-İskender Papağanları yaklaşık 8 aylıktan itibaren konuşmaya alıştırılabilir. Dişileri ve erkekleri aynı kolaylıkta konuşabilmektedir.

-İskender Papağanları elden beslenebilmektedir. bu sebeple evde kafes içinde beslemesi en kolay olan kuş türlerinden biridir.

-Bu kuşların boyun kısmında siyah renkler ağırlıktadır. Arka kanat ve sırt kısımlarında ise daha çok pembe renk görülmektedir. Omuz bölgeleri çoğunlukla kırmızı ya da kahverengi renklerde olmaktadır.

-Kuyruk bölgelerinde mavi ve yeşil renkler çok daha sık görülmektedir. Kuyruğunun ucu ise genelde sarı renktedir.

-Bu papağan türünün gagası çok etkileyicidir.

-Göz rengi çoğunlukla çok canlı olmayan bir sarıdır. Ayak kısımları ise yeşil ya da gri olabilir.

-Bu papağan türü çok zeki olması ile tanınır. Bunun yanında renklerinin güzelliği ile de çok ilgi çekici bir türdür.

-Büyüklükleri yaklaşık 60 cm kadar olabilmektedir. Yani oldukça büyük bir kuş türüdür.

İskender papağanı nasıl beslenir ve avlanır?

İskender Papağanlarının sağlıklı bir ömür sürmesi isteniyorsa o zaman dengeli bir beslenme planı uygulanması oldukça önemlidir. İskender papağanları çoğunlukla tahıl, fındık, tohum, pelet yem ile beslenmektedir. Bunların yanında taze sebze ile meyve tüketmeleri de oldukça önemlidir. Bu şekilde İskender Papağanları sağlıklı bir şekilde beslenir.

İskender papağanı cinsiyeti nasıl öğrenilir?

Çoğu papağanda olduğu gibi İskender papağanında da eşeysel dimorfizm vardır. Erkek olanlar yeşil renklerdedir, boyunları siyah ya da gülkurusu renklerindedir. Dişilerde de yeşil tonları ağırlıklıdır. Fakat boyunlarında halka yoktur.

Kafes içerisinde yaşayan İskender papağanları çok fazla hareketli olamaz. Bu nedenle de belirli aralıklarla kafesten çıkarılması gerekir. Bu sayede İskender papağanları uçarak ve oyunlar oynayarak günlük egzersiz ihtiyacını da gidermiş olur.

İskender papağanları kafesten çıkarıldığında kaçmaması için pencere ve kapıların kapalı olduğundan emin olmak gerekmektedir. Çünkü meraklı olması sebebi ile kapı ve pencere açık olduğunda kaçma eğilimi gösterebilir.

İskender papağanı üreme dönemi

Diğer kuş türlerinde olduğu gibi İskender Papağanlarında herhangi bir üreme mevsimi görülmez. Doğal yaşam alanlarında bu kuşlar sürü ile gezer. Bu sebeple üreme dönemlerinde farklılık olabilmektedir.

İskender papağan türleri ağaç kovuklarına yumurtlamaktadır. Ayrıca bu dönemde oldukça hırçın tavırlar içerisinde olurlar. Yavrulama zamanı, yavruları koruma içgüdüsü sebebi ile sürüden ayrılır.

Ev ortamında yavrulayacak olan İskender papağanlarına ekstra dikkat etmek gerekir. Çünkü bu dönemde papağanlar birbirine zarar verebilir. Bunun önüne geçmek için de ayrı kafeslerde beslenmeleri oldukça önemlidir. Aynı kafesteki İskender Papağanları kavgası ölüme sebebiyet verebilir. Bu nedenle yavrulama zamanı 6 hafta ayrı kalmaları daha iyi olacaktır Doğal yaşamlarında ağaçların üst kısımlarına yavrulamaları sebebi ile kafes ortamında da yavrulama işlemini yüksek yerlere yapmak isteyeceklerdir. Bu sebeple kafesin sakin bir odada ve yüksek bir yerde konumlandırılması gerekmektedir. Kafesin içerisine bir yumurtlama kutusu konulması gerekmektedir. Bunun yanında yumurtlama kutusuna talaş ve keten de konulmalıdır.



